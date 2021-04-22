Глава ЛНР заявил о геноциде русских на Украине

Западные страны уже семь лет закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине со стороны официальных властей. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», проходящем в Донецке.
«На протяжении семи лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делая вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам», — цитирует Пасечника РИА «Новости». Глава самопровозглашенной республики также добавил, что проходящий в Донецке форум является хорошей возможностью обсудить тему защиты прав и свобод русского народа, проживающего на территории Украины.
Пасечник отметил, что уже на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма. Однако, несмотря на все эти попытки, представители самопровозглашенных республик борются за свои права.
О вмешательстве западных стран в ситуацию на Украине ранее сообщали в Народной милиции ЛНР. В частности, разведка республики сообщала о прибытии в зону конфликта трех инструкторов из США.
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