Полковник в отставке оценил отвод войск РФ от границы с Украиной

Отвод российских войск никак не скажется на обороноспособности ни Крымского полуострова, ни России в целом. В случае необходимости полуострову хватит военных, чтобы продержаться несколько дней и дождаться помощи. Об этом заявил бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Здесь у обывателя возникает вопрос: „Погремели, пошумели, а кто теперь Крым будет защищать?“. Самодостаточная военная группировка в Крыму насчитывает более 30 тысяч человек, и она укомплектована всеми видами средств как нападения, так и обороны, которые позволят продержаться несколько дней до подхода основных сил», — рассказал Баранец в беседе с
При этом он отметил, что речь идет только о крымском направлении. Ситуация в Донбассе, по мнению полковника в отставке, продолжает оставаться напряженной. Он также добавил, что напряжение сохраняется и у западной границы России.
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет RT. При этом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы не Москву, а своих западных партнеров, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в