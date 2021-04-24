Сегодня, 25 апреля, — 506-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 410-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 146,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,7 млн). Второе место заняла Индия (16,9 млн), третье — Бразилия (14,2 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).
Вакцина и лекарство
В госкорпорации Ростех заявили о создании собственной однофазной вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавируса, заявил глава компании Сергей Чемезов. Также корпорация планирует сделать собственное лекарство от коронавируса. Оно будет называться «КОВИД-глобулин».
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Что говорят врачи и ученые
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу нестабильна, поэтому сейчас
Фармаколог Родион Осешнюк оценил опасность физических нагрузок после COVID-19. По мнению врача, не стоит отказываться от нагрузок, даже при сохранившихся «остаточных явлениях», а при отсутствии противопоказаний можно перевозить рассаду на дачу и приступать к облагораживанию участка. «Главное помнить, что спорт — это нагрузки высоких достижений, а физическая культура — это культурное времяпрепровождение. Поэтому физкультура должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека», — подчеркнул эксперт в интервью «Пятому каналу». Минимальной необходимой ежедневной нагрузкой для человека остаются 30 минут аэробных занятий в день.
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