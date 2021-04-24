Ростех создал вакцину от гриппа и коронавируса. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня, 25 апреля, — 506-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 410-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 146,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,7 млн). Второе место заняла Индия (16,9 млн), третье — Бразилия (14,2 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).

Вакцина и лекарство

В госкорпорации Ростех заявили о создании собственной однофазной вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавируса, заявил глава компании Сергей Чемезов. Также корпорация планирует сделать собственное лекарство от коронавируса. Оно будет называться «КОВИД-глобулин».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет наибольшую эффективность в мире . Об этом заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Коронавирус в России и в мире

Российские и турецкие авиакомпании планируют до 1 июня совершить 199 вывозных рейсов в Россию . «Планируется перевезти около 60 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении Росавиации.

Уникальный северо-западный штамм коронавируса мог зародиться в Санкт-Петербурге , заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. По его словам, новый штамм специалисты НИИ Пастера обнаружили около месяца назад. Предположительно, это первый «именной» штамм SARS-CoV-2, появившийся в России.

Индия третий день подряд обновляет мировой антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, пишет « Коммерсант ». Трое суток подряд здесь регистрируют больше 300 тыс. случаев заболевших.

Что говорят врачи и ученые

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу нестабильна, поэтому сейчас не лучшее время для туристических поездок за рубеж. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фармаколог Родион Осешнюк оценил опасность физических нагрузок после COVID-19. По мнению врача, не стоит отказываться от нагрузок, даже при сохранившихся «остаточных явлениях», а при отсутствии противопоказаний можно перевозить рассаду на дачу и приступать к облагораживанию участка. «Главное помнить, что спорт — это нагрузки высоких достижений, а физическая культура — это культурное времяпрепровождение. Поэтому физкультура должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека», — подчеркнул эксперт в интервью «Пятому каналу». Минимальной необходимой ежедневной нагрузкой для человека остаются 30 минут аэробных занятий в день.