Юрист назвал россиянам способ получить двойной оклад за работу

Двойной оклад россияне могут получат за работу сверхурочно Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Заработную плату в двойном размере россияне могут получать за сверхурочную работу. Об этом напомнил юрист, судебный эксперт Юрий Капштык.

Специалист подчеркнул, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса РФ и в письме Роструда от 8 февраля 2021 года. При этом за сам выход в нерабочие дни граждане могут получить выплаты в размере установленного оклада. «При использовании схемы оплаты „оклад+сдельно“ работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает», — отмечает Капштык, пишет «Российская газета».

Если предприятие относится к категории непрерывно действующих, добавил эксперт, то для сотрудников дни (не праздничные) являются обычными рабочими и выход на смену никак дополнительно не поощряется. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что в мае граждане смогут отдыхать с 1 по 11 число. По мнению адвоката Яниса Юкши, как отмечает RT, все, что связано с работой в выходные дни, должно оплачиваться в двукратном размере.