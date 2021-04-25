Симоньян с иронией ответила на обвинения Чехии в адрес РФ

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Всероссийский форум
Симоньян одним аргументом доказала непричастность РФ к взрывам Фото:

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов не могут быть причастны ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявила главный редактор RT, журналистка Маргарита Симоньян.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал возможную причину взрывов. По его словам, к ЧП могло привести неосторожное обращение с оружием и причастность зарубежных спецслужб.

«Тогда это точно не Боширов и Петров. Они даже со мной обращались очень осторожно. А я ведь не боеприпас», — цитирует Симоньян «Федеральное агентство новостей».

Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов из-за возможной причастности к взрывам. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Позднее полиция страны объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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