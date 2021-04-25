Коллективный иммунитет в РФ сформируется в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 апреля, — 507-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 411-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 147,6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,8 млн). Второе место заняла Индия (17,3 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).

Вакцина и лекарство

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам старше 60 лет подарочные карты на 1000 рублей. Для этого они должны сделать прививку от COVID.

Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективность вакцин «Спутник V», AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer. Венгрия единственная в Евросоюзе страна, где уже начали использование российскую вакцину. По их данным, «Спутник V» показал лучшие результаты.

Вакцину для животных ученые создали, чтобы перестраховаться. Она поможет в том случае, если заражение COVID-19 будет происходить не только между людьми, объяснили ученые.

Коронавирус в России и в мире

Пандемия COVID в России завершится , по мнению ученого Александра Гинцбурга, в ноябре. Предполагается, что именно тогда в стране будет достигнут коллективный иммунитет.

Греция изменила условия въезда для россиян. Число аэропортов Греции, в которые разрешен въезд российский туристов, увеличено с трех до девяти. К аэропортам Афин, Салоников и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини. Также продлено ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю.

В багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб (Ирак) произошел взрыв баллона с кислородом, который вызвал крупный пожар. По разным версиям, скончались с 28 до 50 человек.

Четвертый день подряд Индия бьет антирекорды по числу новых случаев заболевших. В стране выявляют более 360 тысяч новых пациентов ежедневно, при этом тысячи умирают. Морги не справляются — тела умерших приходится сжигать на улицах днем и ночью.

Что говорят врачи и ученые

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов полагает, что коронавирус, став сезонным заболеванием, уйдет от людей к животным. Произойдет это после того, как 70% населения Земли получит иммунитет к COVID.

Изменения в голосе могут свидетельствовать о заражении инфекцией. Заболевание негативно сказывается на голосовых связках. Часто у пациентов фиксируют хриплый голос. Однако у некоторых голос становится скрипучим, грубым или более тихим, чем обычно. Могут наблюдаться изменения в высоте.