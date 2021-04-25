25 апреля 2021
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Текслер раскрыл, как будут работать челябинцы в майские каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер рассказал, как будут работать в майские праздники школы и садики Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании озвучил режим работы госучреждений в майские каникулы. Так, детские сады, поликлиники, коммунальные и дорожные службы продолжат свою работу. Об этом 26 апреля заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«На майские праздники не будут работать образовательные учреждения (школы, вузы, ссузы). Продолжат работу детские сады, учреждения здравоохранения (поликлиники и стационары, продолжится вакцинация от COVID-19, в том числе в ТРК области), экстренные, коммунальные и дорожные службы», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Отдельно губернатор коснулся работы правительства. «Что касается министерств социальных отношений и здравоохранения, то коллеги продолжат работать, здесь сейчас очень жаркое время. Собственно, по всем остальным органам исполнительной власти необходимо определиться. Я обозначил цифру до 25%», — заявил Текслер.

Ранее президент РФ Владимир Путин специальным указом объявил дни с 1 по 11 мая выходными. Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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