Текслер раскрыл, как будут работать челябинцы в майские каникулы

Алексей Текслер рассказал, как будут работать в майские праздники школы и садики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании озвучил режим работы госучреждений в майские каникулы. Так, детские сады, поликлиники, коммунальные и дорожные службы продолжат свою работу. Об этом 26 апреля заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«На майские праздники не будут работать образовательные учреждения (школы, вузы, ссузы). Продолжат работу детские сады, учреждения здравоохранения (поликлиники и стационары, продолжится вакцинация от COVID-19, в том числе в ТРК области), экстренные, коммунальные и дорожные службы», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Отдельно губернатор коснулся работы правительства. «Что касается министерств социальных отношений и здравоохранения, то коллеги продолжат работать, здесь сейчас очень жаркое время. Собственно, по всем остальным органам исполнительной власти необходимо определиться. Я обозначил цифру до 25%», — заявил Текслер.

Ранее президент РФ Владимир Путин специальным указом объявил дни с 1 по 11 мая выходными. Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи.