В Мосгорсуде опровергли данные о приостановке деятельности ФБК

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Соратников Навального могут признать экстремистами Фото:

В Мосгорсуде опровергли данные СМИ о приостановке деятельности ФБК (признан иностранным агентом в России). Пока суд только рассматривает заявление прокуратуры о запрете на совершение определенных действий этой организацией, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично», — цитирует Солопову ТАСС. Она также отметила, что суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения «Штабы Навального» (признано иноагентом в России).

Как ранее сообщалось, сегодня, 26 апреля, в Мосгорсуде проходит предварительное заседание по признанию штабов Навального, «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (признан иноагентом в России) экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры Москвы, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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