В Мосгорсуде опровергли данные о приостановке деятельности ФБК

Соратников Навального могут признать экстремистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Мосгорсуде опровергли данные СМИ о приостановке деятельности ФБК (признан иностранным агентом в России). Пока суд только рассматривает заявление прокуратуры о запрете на совершение определенных действий этой организацией, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично», — цитирует Солопову ТАСС. Она также отметила, что суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения «Штабы Навального» (признано иноагентом в России).

Как ранее сообщалось, сегодня, 26 апреля, в Мосгорсуде проходит предварительное заседание по признанию штабов Навального, «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (признан иноагентом в России) экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры Москвы, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя.