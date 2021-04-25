25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

Силовики выясняют, как челябинских детей унесло на льдине

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, златоуст, таганай, уральские горы
Инцидент произошел на городском пруду Златоуста Фото:

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП в Златоусте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет об инциденте с детьми, который произошел 25 апреля на городском пруду.

«По данному факту следственными органами СКР по региону проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — завили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Трое детей возрастом от 6 до 13 лет оказались на льдине посреди городского пруда в Златоусте. Их отнесло на 40 метров от берега на отколовшемся куске льда. Очевидцы оперативно вызвали сотрудников МЧС, которые сумели вытащить детей на берег. Детей передали медикам для осмотра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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