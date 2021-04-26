Два губернатора в Челябинске созвали коллег после слов Путина

В Челябинске 26 апреля в резиденции губернатора Алексея Текслера состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по экологии. Руководил заседанием губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий комиссию, который в эти дни находится в Челябинске. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и представители российских регионов, в том числе УрФО, приняли участие в заседании в режиме ВКС, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.
«Алексей Текслер поделился опытом региона в реализации системы мониторинга качества атмосферного воздуха, — отметили в пресс-службе губернатора. — В работу по снижению выбросов включены основные промышленные предприятия-загрязнители».
Никитин отметил, что заседание в Челябинске проходит не случайно, так как местная система мониторинга интересна для тиражирования по всей РФ. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширения эксперимента по квотированию на города с высоким уровнем загрязнения.
На заседании присутствовал заммнистра природных ресурсов РФ Константин Цыганов, прибывший в Челябинск с визитом. Из уральских губернаторов в заседании по ВКС приняла участие глава ХМАО Наталья Комарова, от остальных регионов УрФО на связь с Челябинском вышли профильные вице-губернаторы.
В планах визита гостей значатся экскурсии в индустриальный парк «Станкомаш», на завод «Русские электрические двигатели» (РЭД). На площадке РЭД Текслер и Никитин подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере обмена лучшими практиками регионального развития.
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