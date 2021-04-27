Программу кешбэка за внутренние туры по России продлили до конца 2021 года Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Ожидание встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена позитивно отразилось на российской валюте. С другой стороны, на рубль влияет напряженность из-за новых дипломатических конфликтов западных стран с Россией. Доллар стоит 75 рублей, евро — 90,65 рубля. Падение спроса на нефть аналитики связывают с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии. Марка Brent стоит 65,23 доллара за баррель (+0,32%), стоимость бочки WTI составляет 62,07 доллара (+0,24%).

Ситуация в России

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий увеличение суммы налогового вычета за покупку жилья или его строительство с 2 млн до 3 млн. Как уточнил депутат Максим Зайцев, документ предлагает назначать россиянам налоговый вычет за каждое купленное или построенное жилье.

Правительство России продлило до конца 2021 года действие программы кешбэка за поездки внутри страны. На эти цели выделят дополнительно 4,7 млрд рублей.

Повышение пенсионного возраста и постоянные переработки россиян являются угрозой экономической стабильности страны, а также главным деструктивным фактором. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. По мнению парламентария, после введения пенсионной реформы в РФ выросла безработица.

Почти 40% россиян считают, что для нормальной жизни необходимо получать от 50 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные банка «Открытие». Лишь 11% граждан считают, что смогут хорошо жить с зарплатой меньше 50 тысяч рублей.

В апреле 2021 года инфляционные ожидания населения выросли до 11,9%, сообщается в материалах Центробанка России. Это максимальное значение с февраля 2017 года.

Ситуация в мире

Великобритания обновила санкционный список против России. В него попали 14 чиновников, бизнесменов и банкиров. Им запрещены поездки в Англию, а их активы заморожены.

Компания Apple намерена в течение пяти лет вложить 430 млрд долларов в экономику США для развития инновационных технологий. В частности, для развития связи пятого поколения (5G) и искусственного интеллекта. Заявление опубликовано на сайте компании. Также Apple рассчитывает создать в Штатах порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Прогнозы и мнения экспертов

Увеличение отпусков россиян, отдыхающих на отечественных курортах, повлечет за собой большой ущерб для экономики страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг. По его мнению, может измениться объем ВВП, пострадают зарплаты россиян, могут возникнуть проблемы с финансированием строительных объектов.

Возможное отключение России от системы международных платежей SWIFT негативно повлияет на расчеты российских банков с иностранными контрагентами, но внутренних расчетов такая мера не коснется. Об этом заявил экономист Игорь Николаев.