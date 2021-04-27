В Министерстве сельского хозяйства России опровергли заявления о дефиците гречневой крупы. Тем не менее, ведомство готовит меры по недопущению роста цен на данный продукт.
«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп. В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу», — приводит ТАСС текст заявления Минсельхоза.
О возможном подорожании гречки на 10-15% предупредили представители торговых сетей и поставщики. Объяснили это неурожаем, нехваткой гречки на заводах, ростом стоимости упаковки, а также растущими поставками за границу.
Ранее аналитики Национального рейтингового агентства предрекли рост цен на сою, масличные культуры и зерно. В апреле же продолжают дорожать свинина, яйца, сахар и подсолнечное масло, передает телеканал 360.
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