27 апреля 2021

Минсельхоз отреагировал на сообщения о резком подорожании гречки

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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, каша, гречка, крупа
Минсельхоз готовит меры по недопущению роста цен на гречку Фото:
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В Министерстве сельского хозяйства России опровергли заявления о дефиците гречневой крупы. Тем не менее, ведомство готовит меры по недопущению роста цен на данный продукт.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп. В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу», — приводит ТАСС текст заявления Минсельхоза.

О возможном подорожании гречки на 10-15% предупредили представители торговых сетей и поставщики. Объяснили это неурожаем, нехваткой гречки на заводах, ростом стоимости упаковки, а также растущими поставками за границу.

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства предрекли рост цен на сою, масличные культуры и зерно. В апреле же продолжают дорожать свинина, яйца, сахар и подсолнечное масло, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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