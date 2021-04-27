27 апреля 2021

В курганском районе объединят 47 сел и деревень

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, документ, депутат, чиновники, документы к заседанию
Законопроект о создании Мокроусовского муниципального округа внесен в Курганскую областную думу Фото:

При проведении муниципальной реформы в Мокроусовском районе Курганской области объединят 47 населенных пунктов. Информация об этом содержится в законопроекте, опубликованном на сайте Курганской областной думы.

«Преобразовать путем объединения поселения, входящие в состав Мокроусовского района Курганской области», — говорится в проекте документа. Сейчас в состав района входят 15 сельсоветов, которые включают в себя 47 населенных пунктов — 17 сел и 30 деревень. Если Курганская областная дума примет закон, все они войдут в состав вновь созданного Мокроусовского муниципального округа.

Дума Мокроусовского округа будет состоять из 15 депутатов, избранных на пять лет по пяти трехмандатным округам. Вновь созданная дума объявит конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Сельских дум после объединения не будет.

Ранее в Курганской области были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа. Такая же реформа запущена в ряде других районов. В Притобольном районе реформу отменили после того, как жители четырех сельсоветов выступили против объединения. Также против объединения в округа сейчас выступают жители некоторых сельсоветов Кетовского, Половинского и Юргамышского районов.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Но ее поддерживают не все чиновники муниципального уровня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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