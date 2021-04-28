Сегодня, 29 апреля, — 510-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 414-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 149,9 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,9 млн). Второе место заняла Индия (18,3 млн), третье — Бразилия (14,4 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).
Вакцина и лекарство
В России планируют зарегистрировать препарата от коронавируса «Мир-19» летом, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Этот препарат основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека.
Коронавирус в России и в мире
В России началась третья волна коронавируса. Это следует из неофициальной статистики правительства, пишет Bloomberg. Роспотребнадзор эту информацию опроверг.
Россия направила в Индию
Что говорят врачи и ученые
Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как не допустить новой волны коронавируса. «Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит», — объяснил он.
Из-за большого числа приезжих из Индии в Объединенных Арабских Эмиратах существует серьезный риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
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