Рубль 29 апреля стоит почти 75 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Расклад на валютном рынке за последние сутки не претерпел больших изменений. Доллар и евро подорожали на копейку, после чего американская валюта стала стоить 74,94 рубля, а евро — 90,43 рубля. Нефть марки Brent стоит 67,20 доллара за баррель (+0,64%), WTI — 64,25 доллара (+0,61%).

Ситуация в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о создании в России рабочей группы для помощи бедным регионам. Жизнь в регионах, по словам премьера, должна быть такой же комфортной, как в Москве, а разрыв в экономическом развитии субъектов должен сокращаться.

Правительство хотят обязать устанавливать базовые оклады бюджетников. По мнению авторов инициативы, это поможет сократить разницу между оплатой одинаковой работы в разных регионах.

Власти России хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения на прибыль, выводящуюся в офшоры. Законопроект внесут в Госдуму после майских праздников, рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Центробанк выявил в РФ рекордное за 10 лет количество фальшивых долларов. Из чуть более, чем шести тысяч поддельных иностранных банкнот, 5 968 оказались долларовыми купюрами. Самой часто подделываемой оказалась банкнота в 50 долларов.

Российские производители начали снижать цены на куриные яйца. За последние 10 дней цена снизилась на 5-10%.По данным экспертов, производители снижают цены, так как ритейл впрок закупился яйцами перед Пасхой.

Пасхальный стол обойдется жителям России, в среднем, в тысячу рублей , подсчитали аналитики. Готовый кулич в магазине стоит почти 500 рублей, а десяток яиц — 85 рублей.

В РФ начинается кризис большегрузных автомобилей. По данным СМИ, многие компании принимают заказы на грузовики только на 2022 год. Проблемы уже подтвердили в АвтоВАЗе, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks и другие.

Ущерб от преступлений в 2021 году в России составил 135 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года. 93% преступлений регистрируется в городах и поселках городского типа.

Ситуация в мире

Корпорации Apple и Facebook за три месяца 2021 года увеличили прибыль примерно два раза по сравнению с таким же периодом 2020 года. Выручка Apple выросла на 54%, чистая прибыль увеличилась с 11,24 $ млрд до 23,63 $ млрд. Facebook, в свою очередь, увеличил доходы до 26,1 $ млрд, что на 48% превышает показатели этого периода 2020 года. Чистая прибыль выросла на 94% и достигла 9,49 $ млрд.

Европарламент призывает страны Евросоюза прекратить разработку газопровода «Северный поток — 2». В резолюции органа предлагается закрыть проект, в случае активных действий России в сторону Украины.

Власти США повысят налоги для американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год и увеличивших доход за время пандемии. Об этом сообщил президент страны Джо Байден, отметив, в бюджет страны за последнее время не поступило 40 миллиардов долларов налогов на прибыль.

Что дальше?

Во всем мире со временем перейдут на четырехдневную рабочую неделю, спрогнозировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, у людей должно быть больше свободного времени, а работа на удаленке останется и после пандемии.

Сенаторы Совета федерации разработают предложения , усиливающие наказание за выплату сотрудникам серой зарплаты. Предложения готовятся во исполнение поручений президента России.