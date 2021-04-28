Расклад на валютном рынке за последние сутки не претерпел больших изменений. Доллар и евро подорожали на копейку, после чего американская валюта стала стоить 74,94 рубля, а евро — 90,43 рубля. Нефть марки Brent стоит 67,20 доллара за баррель (+0,64%), WTI — 64,25 доллара (+0,61%).
Ситуация в России
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о создании в России рабочей группы для помощи бедным регионам. Жизнь в регионах, по словам премьера, должна быть такой же комфортной, как в Москве, а разрыв в экономическом развитии субъектов должен сокращаться.
Правительство хотят обязать устанавливать
Власти России хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения на прибыль, выводящуюся в офшоры. Законопроект внесут в Госдуму после майских праздников, рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Центробанк выявил в РФ рекордное за 10 лет количество фальшивых долларов. Из чуть более, чем шести тысяч поддельных иностранных банкнот, 5 968 оказались долларовыми купюрами. Самой часто подделываемой оказалась банкнота в 50 долларов.
Российские производители начали снижать цены на куриные яйца. За последние 10 дней цена снизилась на 5-10%.По данным экспертов, производители снижают цены, так как ритейл впрок закупился яйцами перед Пасхой.
Пасхальный стол обойдется жителям России, в среднем,
В РФ начинается кризис большегрузных автомобилей. По данным СМИ, многие компании принимают заказы на грузовики только на 2022 год. Проблемы уже подтвердили в АвтоВАЗе, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks и другие.
Ущерб от преступлений в 2021 году в России составил 135 миллиардов рублей. Это почти
Ситуация в мире
Корпорации Apple и Facebook за три месяца 2021 года увеличили прибыль примерно два раза по сравнению с таким же периодом 2020 года. Выручка Apple
Европарламент призывает страны Евросоюза прекратить разработку газопровода «Северный поток — 2». В резолюции органа предлагается закрыть проект, в случае активных действий России в сторону Украины.
Власти США
Что дальше?
Во всем мире со временем перейдут на четырехдневную рабочую неделю, спрогнозировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, у людей должно быть больше свободного времени, а работа на удаленке останется и после пандемии.
Сенаторы Совета федерации разработают
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