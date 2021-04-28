Дмитрий Фролов нашел причины, по которым Плотниковский сельсовет выступил против объединения в муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальная реформа в Плотниковском сельсовете Притобольного района Курганской области сорвалась, так как местную думу и администрацию возглавляют муж и жена, которые боятся потерять свои места. Такое мнение председатель областной думы Дмитрий Фролов озвучил 29 апреля на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Она — председатель совета, муж — председатель сельской думы, он же водитель. Там вся семья работает в сельсовете. Семейный подряд. Конечно, им не хочется с насиженных мест вставать», — рассказал Фролов. Он пояснил, что речь идет о Плотниковском сельсовете.

«Я вам скажу, результатов работы в Плотниково нет. Есть колхоз „Красное знамя“, есть 27 членов кооператива. 17 в этом году хотят сеять, а 10 предлагают все продать, разделить деньги и разбежаться. Вот чем должен заниматься глава сельсовета. А они занимаются сохранением личных мест, будоражат народ», — возмутился Фролов.

Глава сельсовета Лариса Злыднева в разговоре с URA.RU назвала заявление Фролова домыслами. «Народ сказал — нет. Было задано много вопросов. В основном уже люди не верят власти, не верят никому. У нас сложная обстановка с СПК „Красное знамя“, судебные тяжбы не один год идут», — пояснила она мотивы голосования. Проблемы в «Красном знамени» она связывает со спорами прежнего и нынешнего руководства.

Протокол публичных слушаний в Плотниковском сельсовете опубликован на сайте администрации района. За муниципальную реформу проголосовали 13 жителей села, против — 33.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. К настоящему времени в регионе создано три округа, 29 апреля облдума поддержала создание еще трех округов. Однако в ряде районов, в том числе в Притобольном, население выступило против реформы.