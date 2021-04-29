На выезде из Первоуральска Свердловской области расстреляли автомобиль. Инцидент произошел на участке между Первоуральском и Московским трактом. Жители опасаются, что в окрестностях появился стрелок, так как аналогичное ЧП случилось несколько дней назад.
«Выстрел был в заднее левое стекло. Подумал сначала, что это камень. Если бы в машине дети были? У меня трое детей! Может, вообще где-то в лесу там „ворошиловский стрелок“», — рассказал читатель Е1.
Выстрел, по словам уральца, был сделан из машины, ехавшей навстречу. Однако разглядеть авто он не смог. «В момент, когда поравнялись, — у меня стекло в сетку», — отметил он.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловский главк МВД. Там взяли время на выяснение подробностей.
Инцидент 29 апреля стал вторым за несколько дней. 26 апреля на этом же участке дороги неизвестный расстрелял Mercedes жителя Екатеринбурга.
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