Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Билборд с певицей разместили в рамках проекта компании Spotify Фото:

Изображение российской певицы из Екатеринбурга Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба компании Spotify, которая проводила акцию в поддержку женщин в музыкальной индустрии Equal.

«Монеточка — идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом „Раскраски для взрослых“. Сегодня у Монеточки более 300 тысяч ежемесячных слушателей в Spotify», — пояснили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Певица призвала всех женщин верить в себя, раз она смогла так высоко подняться. «Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс-сквер — это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать. Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться», — приводит пресс-служба ее слова.

Ранее Монеточка выпустила новый альбом, который посчитала «самым что ни на есть русским». В нем собраны 11 композиций певицы, одна из которых записана с музыкантом Noize MC.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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