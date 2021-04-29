В тюменском УФСИН не могут справиться с контрабандой в колониях

В тюменские колонии попадают запрещенные предметы, несмотря на попытки УФСИН этого не допустить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В колониях и СИЗО Тюменской области не могут остановить передачу заключенным запрещенных предметов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Администрации СИЗО и исправительных учреждений проводят определенную работу по исполнению требований режима. Между тем действенных мер на перекрытие каналов поставки запрещенных предметов и блокированию сигналов сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы до настоящего времени не принято», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Что понимается под понятием «определенная работа» не уточняется. Агентство направило запрос в УФСИН региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменское УФСИН закупило оборудование для заглушки сигналов сотовой связи. Также высокопоставленные сотрудники ведомства были задержаны за получение взяток. Один помогал заключенному получать посылки с запрещенными предметами, второй — оказывал содействие тем, кто находился под домашним арестом.