Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заинтриговала фанатов, разместив в соцсетях отрывок новой песни. Соответствующее видео она выложила в instagram-аккаунте.
«Догадаетесь, с кем фит [совместная песня]?», — написала Клава Кока. Она добавила, что песня раскроет для фанатов «всю правду».
Подписчики Высоковой предположили, что в новой песне она спела вместе с группой «Руки вверх». Пользователь nst_golovko считает, что в премьере будет петь артист Егор Крид.
Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций и просили рассказать подробности о новой композиции.
Ранее Клава Кока показала трек «Салочки» на радио. Однако она отметила, что песня никогда не будет выпущена.
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