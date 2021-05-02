02 мая 2021

Клава Кока заинтриговала фанатов новым видео. «Догадайтесь»

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока анонсировала выход новой песни Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заинтриговала фанатов, разместив в соцсетях отрывок новой песни. Соответствующее видео она выложила в instagram-аккаунте.

«Догадаетесь, с кем фит [совместная песня]?», — написала Клава Кока. Она добавила, что песня раскроет для фанатов «всю правду».

Подписчики Высоковой предположили, что в новой песне она спела вместе с группой «Руки вверх». Пользователь nst_golovko считает, что в премьере будет петь артист Егор Крид.

Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций и просили рассказать подробности о новой композиции.

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Ранее Клава Кока показала трек «Салочки» на радио. Однако она отметила, что песня никогда не будет выпущена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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