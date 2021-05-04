Многие новые штрафы ГИБДД предлагают ввести на основании правил, изложенных в техническом регламенте Таможенного союза Фото: Илья Московец © URA.RU

Новые штрафы об ограничениях эксплуатации автомобиля из-за некоторых неисправностей, предложенные ГИБДД, меньше всего направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Ранее ГИБДД внесло в Аналитический центр при правительстве РФ проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штрафы могут ввести за: неправильные шины, поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности (если они предусмотрены заводом) и так далее. Многие нарушения из этого списка появились на основании правил, изложенных в техническом регламенте Таможенного союза.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков резко раскритиковал те штрафы, которые хотят ввести в РФ в соответствии с техрегламентом Таможенного союза. «Это говорит о том, что, когда данные поправки готовились меньше всего, или в меньше степени заботились о безопасности и здравом смысле, а больше о продвижении скрытых интересов различных групп влияния, поэтому то, о чем мы говорим, по большому счету это позорный документ», — высказался он.

По словам Лысакова, развитие техрегламента Таможенного союза находится вне контроля государства. «Эта сфера остается вне контроля гражданского общества и даже государства, потому что там узкая группа специалистов творит то, что она считает нужным», — подчеркнул депутат.

С мнением депутата Госдумы согласился автоэксперт, ведущий автомобильной программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. «Я отрицательно отношусь к техническому регламенту, и к тому, что вносит ГИБДД. Штрафы, запреты бесконечные. Самое главное, что они никак не связаны с аварийностью на дорогах и безопасностью. А ГАИ к этому проявляет чрезвычайно пылкое отношение, потому что не эти факторы влияют на количество погибших и травмированных людей», — отметил Субботин.