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30 апреля 2021

Думу Ханты-Мансийска покидают депутаты-старожилы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Двое депутатов думы Ханты-Мансийска не пойдут на выборы в сентябре Фото:

Из думы Ханты-Мансийска уходят сразу двое народных избранников от ЕР, это Любовь Корнеева и Юрий Нуждин. Они являются депутатами еще со второго созыва — 25 лет. Информацию о своем уходе URA.RU подтвердила сама Корнеева.

«Это мое решение. Я уже четверть века эти занимаюсь. Нужно давать дорогу молодым, у которых еще все впереди, нужно уходить вовремя. Но общественной деятельностью, скорее всего заниматься продолжу», — сказала Корнеева.

Корреспонденту агентства не удалось связаться с Нуждиным, он не отвечает на звонки. Информацию о его уходе подтвердил председатель городской думы Константин Пенчуков. Депутаты сложат свои полномочия после формирования нового состава думы в сентябре.

Ранее URA.RU писало, что думу Нижневартовска покидают депутаты-старожилы. На выборы в Нижневартовскую думу не пойдут депутаты, которые на протяжении нескольких созывов занимали место в гордуме. В сентябре полномочия сложат, как минимум, пять человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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