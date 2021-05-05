Суд принял иск Навального к Пескову

Московский суд принял иск блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову. В нем блогер требует опровергнуть слова о его связи с ЦРУ, сообщила пресс-секретарь суда Леля Кокая.
«Исковое заявление Навального А. А. к Пескову Д. С. принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая», — приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исправляли недостатки, чтобы дать ему ход. Блогер подал в суд на представителя Кремля из-за высказываний последнего о том, что тот сотрудничает с работниками ЦРУ, напоминает «
Навальный отбывает наказание в колонии ИК-2 во Владимирской области. Его приговорили к реальному сроку заключения в начале февраля из-за того, что он неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
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