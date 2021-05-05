Мэр назвал дату отключения отопления в Екатеринбурге

Батареи будут отключать постепенно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В жилых домах Екатеринбурга с 11 мая начнут отключать отопление. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов, сообщается на официальном сайте мэрии.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 6 мая, подписал постановление об окончании отопительного сезона», — говорится в сообщении. Уточняется также, что отключение будет проходить поэтапно. В последнюю очередь отключат объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие здания, относящиеся к социальной сфере.

Ранее жителям Екатеринбурга рассказали, когда отключат горячую воду. График был опубликован в марте.