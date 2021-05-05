05 мая 2021
04 мая 2021

Мэр назвал дату отключения отопления в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи
Батареи будут отключать постепенно Фото:

В жилых домах Екатеринбурга с 11 мая начнут отключать отопление. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов, сообщается на официальном сайте мэрии.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 6 мая, подписал постановление об окончании отопительного сезона», — говорится в сообщении. Уточняется также, что отключение будет проходить поэтапно. В последнюю очередь отключат объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие здания, относящиеся к социальной сфере.

Ранее жителям Екатеринбурга рассказали, когда отключат горячую воду. График был опубликован в марте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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