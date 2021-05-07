У Агаларова есть загородный двухэтажный дом

У Агаларова есть загородный двухэтажный дом Фото: Instagram Эмина Агаларова/eminofficial

В СМИ появились фотографии интерьеров одного из домов музыканта и предпринимателя Эмина Агаларова. В коттедже у артиста есть бассейн с панорамными окнами и золотой декор.

«В загородном доме Эмина Агаларова всего два этажа, но с уникальным интерьером и огромной площадью. На первом этаже располагается несколько гостиных, столовая и, судя по снимкам в личном блоге артиста, бассейн с панорамными окнами», — сообщает Wmj.ru.

На втором этаже дома находятся спальни, ванные и детские комнаты. В особняке предусмотрен кинотеатр, подземный гараж, бильярдная и студия звукозаписи. Интерьер выполнен в бежевых, коричневых и золотых цветах, комнаты украшают статуэтки и картины.

Поселок Agalarov Estate, где расположен коттедж музыканта, считается самым роскошным и дорогим в Подмосковье. «Он находится на Новорижском шоссе в 24 км от Москвы, и в нем есть вся инфраструктура: гольф-клуб с рестораном, теннисный корт, бутик-отель и другое», — пишет издание. Территорию охраняет местная компания, поэтому у домов нет заборов.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов в прошлом году распродавал личные автомобили из-за кризиса. Предприниматель планировал потратить деньги на зарплаты сотрудников общего с отцом бизнеса. Nation News сообщает, что недавно Эмин Агаларов отдохнул в Дубае с двумя бывшими супругами и детьми.

Интерьер выполнен в светлых тонах

В доме есть бассейн с панорамными окнами