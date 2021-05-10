Эксперт рассказала, как избавиться от сорняков на даче

Писательница Октябрина Ганичкина рассказала, как избавиться от сорняков. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избавиться от сорняков на приусадебном участке можно при помощи лопаты, соли и гербицидов. Своим опытом с журналистами поделилась автор книг по садоводству Октябрина Ганичкина.

«Я их [сорняки] срезала и посыпала поваренной солью. <…> Если какая-то площадь полностью засыпана растущими сорняками, то лучше эту площадь перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами», — рассказала она в интервью телеканалу «360».

По словам Ганичкиной, слишком часто перекапывать землю где растет пырей не стоит. Корни этого сорняка достигают метра в длину и перерубленные лопатой куски корневищ начинают расти самостоятельно. Ранее сообщалось, что дачников, которые не избавляются от сорняков, могут оштрафовать.