Челябинский экс-губернатор проиграл ФАС суд о картеле

Борис Дубровский в третий раз потерпел поражение в тяжбе о «мусорном сговоре» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский не смог выиграть суд у УФАС по региону в деле о мусорном сговоре. В Арбитражном суде Челябинской области отказались признать ненормативным акт антимонопольной службы, обвинившей Дубровского в участии в картеле в пользу одного из игроков рынка перевозок твердых бытовых отходов (ТБО).

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — указано в базе данных суда. Полный текст решения, принятого вечером 11 мая, будет опубликован позже. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются. Сам он, по имеющейся информации, находится за границей.

Ранее Дубровский обжаловал административное наказание в Центральном районном суде Челябинска, но 25 декабря 2020 года получил отказ. Экс-губернатор оспорил его в Челябинском областном суде, но безуспешно.

Осенью 2018 года в Челябинске объявили режим ЧС из-за за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. С помощью экстренных мер проблема с вывозом ТКО была решена, режим ЧС отменили. В январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского, который еще был губернатором, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка.

Параллельно в Москве проходит еще один суд с участием Дубровского и антимонопольщиков. На этот раз истцом выступает ФАС, обвинившая экс-губернатора в картельном сговоре в сфере дорожного строительства. После серии судов адвокатам Дубровского удалось добиться отмены решения антимонопольной службы. ФАС подала апелляцию, которая еще не принята к производству.