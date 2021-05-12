В Госдуме изменили правила обучения в российских вузах

Российские студенты смогут менять в процессе профиль своего обучения или получить сразу несколько схожих квалификаций. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении.
Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ. «Это не значит, что врач одновременно станет педагогом, а инженер, например, кондитером. Но понятно, что в рамках инженерных специальностей есть несколько направлений, и можно будет получить диплом по нескольким направлениям», — рассказал «
Предполагается, что отдельные положения законопроекта вступят в силу уже с 1 сентября 2021 года. Однако, какие специальности можно будет совмещать и с какого года обучения, будет понятно только из подзаконных актов.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места. Ранее член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в разговоре с URA.RU рассказал, что в России стало труднее поступать в вузы, потому что сократилось их количество. «Национальная служба новостей» передает, что приемная кампания в вузах в 2021 году начнется 20 июня и продлится до 29 июля.
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