12 мая 2021

В Госдуме изменили правила обучения в российских вузах

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студенты смогут получать сразу несколько квалификаций Фото:

Российские студенты смогут менять в процессе профиль своего обучения или получить сразу несколько схожих квалификаций. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении.

Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ. «Это не значит, что врач одновременно станет педагогом, а инженер, например, кондитером. Но понятно, что в рамках инженерных специальностей есть несколько направлений, и можно будет получить диплом по нескольким направлениям», — рассказал «Коммерсанту» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Предполагается, что отдельные положения законопроекта вступят в силу уже с 1 сентября 2021 года. Однако, какие специальности можно будет совмещать и с какого года обучения, будет понятно только из подзаконных актов.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места. Ранее член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в разговоре с URA.RU рассказал, что в России стало труднее поступать в вузы, потому что сократилось их количество. «Национальная служба новостей» передает, что приемная кампания в вузах в 2021 году начнется 20 июня и продлится до 29 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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