В России выросли цены на овощи

За апрель 2021 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Об этом сообщили на сайте правительства России.
«По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте», — пишут на сайте правительства РФ.
Ранее «Народные новости» сообщали о причинах роста цен на сельскохозяйственные продукты, которые являются составляющей производства иных видов продуктов в Европе из-за чего возрастает себестоимость самой продукции. Также на рост цен повлияло падение курса национальной валюты.
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