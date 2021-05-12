12 мая 2021

В России выросли цены на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган, овощи, продавец, фрукты, фрукты овощи, овощной прилавок
Правительство зафиксировало рост цен на овощи Фото:

За апрель 2021 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Об этом сообщили на сайте правительства России.

«По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте», — пишут на сайте правительства РФ.

Ранее «Народные новости» сообщали о причинах роста цен на сельскохозяйственные продукты, которые являются составляющей производства иных видов продуктов в Европе из-за чего возрастает себестоимость самой продукции. Также на рост цен повлияло падение курса национальной валюты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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