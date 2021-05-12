Глава района в ЯНАО пообещал купить аборигенам оленей

Но сначала оленеводы соберут разбежавшихся по тундре животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представителям коренных малых народов Севера, которые потеряли оленей из-за бескормицы, глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский пообещал помочь восполнить стадо. Мэрия рассматривает варианты приобретения животных для пострадавших аборигенов, сообщается на официальном сайте администрации муниципального образования.

«Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут вести традиционный образ жизни. Помочь им можно, только восполнив стадо или его часть. Уже начали прорабатывать этот вопрос», — приводит пресс-служба слова Андрея Кугаевского.

Решаться вопрос будет после того, как все представители КМНС соберут своих оленей и подсчитают их. Произойдет это не раньше июня.

Из-за погодной аномалии в тундре в Ямальском районе образовалась ледяная корка, которая не позволяла оленям добраться до их привычной пищи. Аборигены выпустили животных на вольный выпас, чтобы весной собрать назад стадо, но начался падеж из-за голода, и многие не смогли найти своих животных. По приблизительным подсчетам, тундровики потеряли порядка двух тысяч оленей.