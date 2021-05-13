Губернатор Моор увеличил свои доходы на полмиллиона

Глава региона заработал почти 14,5 млн рублей в 2020 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал почти 14,5 млн рублей в 2020 году. Декларация доходов главы региона опубликована на официальном портале регионального правительства. Годом ранее Моор отчитался о заработке в 13,95 млн рублей.

В собственности у Моора по-прежнему одна квартира площадью 72,9 кв. м. В 2020 году в пользовании у губернатора появились земельный участок (1272 кв. м) и жилой дом (486 км. м) — объекта принадлежат его супруге. Как и годом ранее чиновник пользуется долей в нежилом помещении на 1660 кв. м (также принадлежит жене) и земельным участком в 1756 кв. м. В гараже у Моора — только снегоход Yamaha VK54OE.

Супруга губернатора задекларировала доход в 2,9 млн рублей (в 2019 году — около 3,8 млн рублей). Ездит жена чиновника, как и раньше, на Porsche Cayenne S.