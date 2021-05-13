13 мая 2021

Губернатор Моор увеличил свои доходы на полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Моор на праздновании 95-летия Тюменского района. Тюмень, моор александр, портрет
Глава региона заработал почти 14,5 млн рублей в 2020 году Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал почти 14,5 млн рублей в 2020 году. Декларация доходов главы региона опубликована на официальном портале регионального правительства. Годом ранее Моор отчитался о заработке в 13,95 млн рублей.

В собственности у Моора по-прежнему одна квартира площадью 72,9 кв. м. В 2020 году в пользовании у губернатора появились земельный участок (1272 кв. м) и жилой дом (486 км. м) — объекта принадлежат его супруге. Как и годом ранее чиновник пользуется долей в нежилом помещении на 1660 кв. м (также принадлежит жене) и земельным участком в 1756 кв. м. В гараже у Моора — только снегоход Yamaha VK54OE.

Супруга губернатора задекларировала доход в 2,9 млн рублей (в 2019 году — около 3,8 млн рублей). Ездит жена чиновника, как и раньше, на Porsche Cayenne S.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...