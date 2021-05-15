15 мая 2021
14 мая 2021

В Екатеринбурге машина влетела в пешеходов. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, гаишники, полиция, дпс
Авария произошла 16 мая вечером на перекрестке улиц Радищева — 8 марта Фото:

В Екатеринбурге автомобиль вылетел на пешеходный тротуар у ТЦ «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В пресс-службе ГИБДД прокомментировали это событие. «Факт аварии подтвержден. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия», — пояснила URA.RU Глава пресс-службы ГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.

«Есть пострадавшие, но все вроде живы», — сообщает свидетель в одном из пабликов «ВКонтакте». Авария произошла 16 мая вечером на перекрестке улиц Радищева — 8 марта.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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