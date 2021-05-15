Авария произошла 16 мая вечером на перекрестке улиц Радищева — 8 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге автомобиль вылетел на пешеходный тротуар у ТЦ «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В пресс-службе ГИБДД прокомментировали это событие. «Факт аварии подтвержден. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия», — пояснила URA.RU Глава пресс-службы ГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.

«Есть пострадавшие, но все вроде живы», — сообщает свидетель в одном из пабликов «ВКонтакте». Авария произошла 16 мая вечером на перекрестке улиц Радищева — 8 марта.

Фото: Инцидент Екатеринбург