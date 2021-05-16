Жители ЯНАО жалуются на испорченные продукты в сети магазинов

Продукты в магазине не соответствуют качеству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя жалуются, что в магазинах торговой сети «Магнит» продают некачественную продукцию. Эту проблему местные жители обсуждают в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера покупала сыр в „Магните“ по улице Сибирская, 15. Сроки хорошие, а сыр с плесенью! При том, что магазин открылся совсем недавно», — рассказывает местный житель на правах анонимности в группе «ЧС Новый Уренгой».

В комментариях мнения людей на этот счет разделились, одни советовали быть внимательнее при покупке, другие делились похожими историями с покупкой продуктов в сетевом гиганте.

«У меня была ситуация и тоже с Магнитом. Купила копченые окорочка в вакуумной упаковке, срок годности не просрочен был, упаковка вакуума плотная, без признаков воды внутри», — пишет Алена Иванова. Дома девушка выяснила, что продукция оказалась протухшей. За покупку девушке вернули деньги, а некачественный товар убрали с прилавка.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе магазина «Магнит» не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о проблемах другого сетевого гиганта. В Салехарде, из-за размытия талыми водами дороги до Надыма, полки магазина «Пятерочка» опустели.