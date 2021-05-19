В Госдуме предложили наказание страшнее смертной казни

В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Смертную казнь, на которую в России действует мораторий, можно было бы заменить на одиночное пожизненное заключение. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов.

О снятии моратория на смертную казнь в России, действующего с 1997 года, начали рассуждать после массового убийства в казанской гимназии № 175, где погибли девять человек, семь из которых дети. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко говорил, что смертную казнь стоит оставить для осужденных за такие преступления, как терроризм и убийство.

Сергей Иванов напомнил, что предлагал заменить высшую меру наказания еще в конце 2019 года. «Я предлагал заменить смертную казнь на одиночное пожизненное заключение. Резон здесь очень простой — бывают случаи, когда все не очевидно. Что касается Казани, тут все понятно, если признают, что человек сумасшедший, то его и не расстреляют. А бывают случаи, когда есть судебные ошибки, еще что-то и невиновного человека могут лишить жизни», — объяснил URA.RU депутат Госдумы.

По мнению парламентария, одиночное пожизненное заключение намного суровее, чем смертная казнь. «Те люди, которые думают, что их не поймают, для них это будет более тяжелым наказанием, потому что одиночная камера, еще раз говорю, гораздо более тяжелое наказание. Почитайте воспоминания революционеров, которые сидели в одиночных камерах, как они там потихоньку с ума сходили и так далее», — добавил Сергей Иванов.