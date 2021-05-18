Метрополитен Екатеринбурга проверяют силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В метрополитене Екатеринбурга закрыто движение в сторону станций «Чкаловская» и «Ботаническая». На платформах найдены подозрительная сумка и рюкзак. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Пассажиров эвакуируют со станций. По громкой связи крутят объявление, что станции закрываются на вход, все люди должны покинуть метро», — рассказал агентству очевидец. По предварительной информации, на одной из станций были найдены бесхозные сумки. На месте работают сотрудники полиции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что в метро были найдены подозрительные вещи. «На двух станциях метрополитена с разницей в восемь минут, в 18:22 на „Ботанической“ и в 18:30 на „Геологической“, нашли бесхозные предметы — сумку и рюкзак. Сотрудники полиции создали две зоны безопасности, чтобы не подвергать пассажиров опасности», — заявил Горелых.

О сумках силовикам сообщили бдительные пассажиры. Сейчас содержимое проверяется. Горелых уточнил, что пока проверка не закончится, поезда в путь не тронутся. Полиция уже установила хозяина сумки на «Ботанической», им оказался житель Уралмаша. С ним полицейские проводят профилактическую беседу. На «Геологической» правоохранители ожидают специалистов по взрывным устройствам, чтобы определить, есть ли в рюкзаке что-либо криминальное.

Обновлено в 19:20. «На станции „Геологическая“ тоже проверка завершена, в найденном рюкзаке сыщики нашли спортивный костюм-кимоно, учебник по шахматам и другие личные вещи. В 19.05 метро возобновило работу», — сообщил Горелых.

Пассажиры толпятся на станциях в ожидании поездов Фото: читатель URA.RU

Интервал между движением поездов увеличен Фото: читатель URA.RU