24 мая 2021

Глава тюменской ГИБДД продавал права за 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Селюнина Тюмень, селюнин андрей
В передаче Александр Селюнин на камеру признался в совершенном преступлении Фото:

Водительские удостоверения, которые в тюменской ГИБДД продавали под покровительством главы ведомства Александра Селюнина, стоили 50 тысяч рублей. Такую информацию озвучили в трейлере передачи об уголовном деле силовика, которую снял телеканал «Россия-24».

В анонсе спецвыпуска журналист спрашивает одного из покупателей незаконных удостоверений: «Сколько стоили права?». Тот отвечает: «50 тысяч заплатили посреднику».

Трейлер передачи о махинациях в ГИБДД по Тюменской области и уголовном деле против ее руководителя — Александра Селюнина, появился в telegram-канале программы «Честный детектив» телеканала «Россия-24». В нем, помимо прочего, говорится, что те, кто покупал водительские удостоверения, проходили экзамены, но проваливали их.

В анонсе появляется и сам Селюнин. «По моему указанию он делал водительские удостоверения», — говорит силовик на камеру.

О задержании главы ГИБДД региона Александра Селюнина стало известно 15 апреля. В тот же день следственный комитет заявил о возбуждении уголовных дел против силовика и его посредника. Селюнина обвиняют в получении взяток, которые ему передавали за продажу водительских прав. Сейчас он находится под арестом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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