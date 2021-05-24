Главы курганских силовых ведомств отчитались о доходах

Сведения о доходах предоставили главы двух областных управлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Начальник областного Управления Росгвардии Андрей Быстров и глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний региона Михаил Мачушкин отчитались о доходах за 2020 год. Данные размещены на федеральных сайтах управлений.

Быстров за 2020 год задекларировал 1,82 млн рублей дохода. Год назад его доход составил 1,72 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок площадью 10 соток и квартира площадью 62,3 кв. м. Супруга Быстрова задекларировала 677 тыс. рублей дохода. За 2019 год ее доход составил более млн рублей.

По итогам 2020 года Мачушкин задекларировал доход в размере 1,94 млн рублей. Годом ранее его доход составил 1,86 млн рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 17 соток, жилой дом площадью 103,4 кв. м и Toyota RAV4. Его супруга задекларировала 671 тыс. рублей дохода (по итогам 2019 года — 599 тыс. рублей). Ей принадлежат доля в квартире и гараж.

Ранее о доходах за 2020 год отчитались руководитель областного следственного управления СК России Богдан Францишко, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский и прокурор области Андрей Назаров. Их доходы составили 4,18, 2,6 и 18,3 млн рублей соответственно.