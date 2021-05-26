На 234 километре автотрассы Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с участием грузовиков. Как сообщили URA.RU в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель КАМАЗа врезался в три других автомобиля, стоявших на красный свет светофора.
«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга допустил столкновение с грузовым автомобилями DAF, после чего по инерции DAF столкнулся с MAN, затем Volvo, попутно стоящих на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста», — рассказали в ГИБДД.
Водитель КАМАЗа — житель Ревды — погиб на месте. 54- летний водитель автомобиля DAF прошел медицинский осмотр, но от госпитализации отказался. Водители автомобилей MAN и Volvo в ДТП не пострадали. Признаков опьянения ни у кого из участников ДТП не обнаружено.
Сотрудниками полиции установлено, что водитель КАМАЗ имел стаж вождения 30 лет. К административной ответственности погибший ранее привлекался, но все штрафы у него были оплачены. Полиция пытается установить причины происшествия.
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