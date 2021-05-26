Курганский район возглавила глава сельсовета, не принявшего реформу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Притобольный район (Курганская область), где в отставку ушел глава Дмитрий Лесовой, новый руководитель. Временно на пост мэра назначена Лариса Злыднева, которая ранее была главой Плотниковского сельсовета, проголосовавшего против муниципальной реформы. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из числа местных жителей. В приемной главы информацию подтвердили.

«Временно исполняющей обязанности главы района депутаты районной думы назначили Ларису Злыдневу», — уточнил источник. Получить комментарии Злыдневой URA.RU не удалось. В Плотниковском сельсовете пояснили, что Злыднева у них больше не работает с 24 мая. В приемной администрации района журналисту сказали, что врио главы на совещании.

Глава района Лесовой покинул пост по собственному желанию с 27 мая. Ранее в районе провалилась муниципальная реформа. Против объединения в округ проголосовали четыре сельсовета, в том числе и Плотниковский.

«Выразить несогласие Плотниковского сельсовета по следующим основаниям: неэффективностью решения вопросов местного значения из-за большой площади муниципального образования; ограничения права населения на доступ к местному самоуправлению, так как жители фактически теряют форму непосредственной демократии», — говорится в решении сельской думы. Документ подписан главой сельсовета Злыдневой и председателем думы Александром Злыдневым (супругом главы).

Ранее URA.RU писало, что муниципальная реформа в Плотниковском сельсовете сорвалась, так как местную думу и администрацию возглавляют муж и жена, которые боятся потерять свои места. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. К настоящему времени в регионе создано три округа, 29 апреля облдума поддержала создание еще трех округов.