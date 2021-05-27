Замглавы томского УФСИН попытался совершить суицид на работе

Замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области Александр Зорин пытался совершить суицид прямо на рабочем месте. Его обнаружили с 7 ножевыми ранениями.
«Руководитель оперативно-розыскной деятельности, организатор надзора в исправительных учреждениях и изоляторах, ответственный за пожарную безопасность Александр Зорин попытался зарезаться ножом в сердце в своём кабинете», — сообщает telegram-канал Mash.
Отмечается, что сейчас силовик находится в реанимации. Московская комиссия уже начала расследование. О причинах такого поступка пока ничего не известно.
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