Госдеп запросил миллионы долларов для помощи Украине против РФ

США намерена продолжать помогать Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения «российской агрессии». Об это говорится в опубликованном бюджетном запросе госдепартамента.

«Украина — 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны», — передает РИА «Новости».

Ранее США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов. В эфире американского телеканала NB госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждут последствия со стороны США, если она продолжит действовать «агрессивно» в отношении Украины. Он также выразил обеспокоенность действиями России. Госсекретарь уточнил, что США помогают Украине тем, что оказывают давление и вводят санкции против России из-за ситуации в Крыму и Донбассе.