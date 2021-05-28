Госдеп запросил миллионы долларов для помощи Украине против РФ

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США намерена продолжать помогать Украине Фото:

Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения «российской агрессии». Об это говорится в опубликованном бюджетном запросе госдепартамента.

«Украина — 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны», — передает РИА «Новости».

Ранее США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов. В эфире американского телеканала NB госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждут последствия со стороны США, если она продолжит действовать «агрессивно» в отношении Украины. Он также выразил обеспокоенность действиями России. Госсекретарь уточнил, что США помогают Украине тем, что оказывают давление и вводят санкции против России из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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