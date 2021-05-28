28 мая 2021

МВД изменило правила оформления загранпаспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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В России изменят ряд правил при оформлении загранпаспортов Фото:

Сроки оформления заграничного паспорта не изменятся, однако будут пересмотрены некоторые правила оформления документа. Соответствующий Приказ МВД России вступает в силу с 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане РФ, проживающие на территории страны, а также за ее пределами, однако им для этого придется приехать в Россию, передает «Парламентская газета». Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории региона, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Кроме того, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. Так, тт нее освобождаются только лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца потребуется сдать отпечатки пальцев.

Ранее в МВД рассказали, что изменится в паспортах россиян. Так, гражданам, может не потребоваться менять паспорта. Также согласно законопроекту российский паспорт останется действительным в период до 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего замену документа. Кроме того, стало известно, что с 2023 года в России начнут внедрять электронные паспорта вместо бумажных. Соответствующий проект указа подписал президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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