Сроки оформления заграничного паспорта не изменятся, однако будут пересмотрены некоторые правила оформления документа. Соответствующий Приказ МВД России вступает в силу с 30 мая.
Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане РФ, проживающие на территории страны, а также за ее пределами, однако им для этого придется приехать в Россию, передает «Парламентская газета». Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории региона, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.
Кроме того, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. Так, тт нее освобождаются только лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца потребуется сдать отпечатки пальцев.
Ранее в МВД рассказали, что изменится в паспортах россиян. Так, гражданам, может не потребоваться менять паспорта. Также согласно законопроекту российский паспорт останется действительным в период до 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего замену документа. Кроме того, стало известно, что с 2023 года в России начнут внедрять электронные паспорта вместо бумажных. Соответствующий проект указа подписал президент России Владимир Путин.
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