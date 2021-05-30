В ХМАО фавориты праймериз «Единой Росси» Вадим Шувалов и Павел Завальный пока лидируют по одномандатным округам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов и председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный лидируют на одномандатных избирательных округах на праймериз «Единой России» в федеральный парламент. Об этом URA.RU сообщил источник из партии власти.

«Шувалов по итогам подсчета голосов на счетных участках уверенно лидирует в Сургуте и других городах на востоке ХМАО по нижневартовскому одномандатному избирательному округу. По ханты-мансийскому одномандатному избирательному округу на первом месте стоит Завальный. Но интрига сохраняется, потому что нет данных по онлайн-голосованию», — рассказал инсайдер.

На сайте предварительного голосования «Единой России» пока не опубликованы данные о результатах праймериз в ХМАО. Глава исполкома партии власти в Югре Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Не взяли телефонную трубку также Шувалов и Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что в предварительном голосовании «Единой России» в ХМАО проголосовало 198 тысяч человек. Это 17,74% от числа всех избирателей в регионе.