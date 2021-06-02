В ХМАО единороссов обвинили в фальсификации праймериз

Сургутянин Владимир Медведев утверждает, что у него урезали количество голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в думу Сургута Владимир Медведев считает, что результаты праймериз могли быть сфальсифицированы. Он заявил, что у него урезали количество голосов в два раза. Об этом URA.RU рассказал сам Медведев.

«Скорее всего результаты голосования были сфальсифицированы. В одно время на сайте праймериз я лидировал с 813 голосами, на второй позиции был Александр Олейников с 549 голосами. Спустя час почему-то все резко изменилось. У меня стало 403, а у Олейникова — 959. Я даже сделал скриншоты (имеются в распоряжении редакции)», — сообщил участник праймериз, добавив, что он будет обращаться в оргкомитет ХМАО, чтобы они дали объяснения произошедшему.

Источник URA.RU, близкий к оргкомитету по проведению праймериз «Единой России», сообщил, что во время подсчета голосов на этом избирательном округе произошла техническая ошибка. «Голоса Олейникова какое-то время плюсовались к Медведеву. Поэтому он вышел в лидеры. Когда это было обнаружено, то ситуация поменялась», — сообщил инсайдер.

Глава исполкома ХМАО «Единой России» Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Связаться с Александром Олейниковым корреспонденту URA.RU также не удалось. Его телефона не оказалось в распоряжении редакции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО единоросс сложил партбилет после итогов праймериз «Единой России». Он написал заявление о выходе из партии из-за ситуации с подсчетом голосов на предварительном голосовании.

Результаты праймериз ЕР на 17:01 Владимир Медведев

Результаты праймериз ЕР на 18:23 Владимир Медведев