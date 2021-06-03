Правительство РФ продлило сроки программы детского кешбэка

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День пограничника. Челябинск, ребенок, пограничники, девочка
Период действия программы расширен до 20 сентября Фото:

Период действия программы детского кешбэка в России продлен с 10 мая по 20 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение 50% стоимости путевки, будет расширен. «Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — сказал Чернышенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что срок действия программы составит с 25 мая по 15 сентября. Размер кэшбэка составит до 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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