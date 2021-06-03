У курганской бани на грани банкротства растут долги

Курганские бани хотят обанкротить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские компании массово подают иски к муниципальной бане на улице Коли Мяготина. Долги скандального МУП «Бытовые услуги», не платившего сотрудникам зарплату, увеличиваются. Информация размещена на сайте арбитражного суда.

В этом году подано 12 исков. Один из значимых — о банкротстве МУП. Иск подало ООО «Каскад» — когда-то курганское, но позднее зарегистрированное в Тюмени. «Заявитель просит: признать МУП банкротом; ввести процедуру банкротства на два месяца; включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в сумме 2 396 770 руб. 96 коп.; утвердить временного управляющего», — говорится в документе.

Компания Каскад» делала крышу на здании бани, но не получила за нее деньги. При этом бывший директор МУП Яков Сидоров признал качество работ по ремонту крыши сомнительным. Он обращался в полицию. «Эксперт пришел к выводу, что эту крышу нужно было снести и построить новую. Там полнейшее нарушение строительных и противопожарных норм. Что такое в бане пожарная безопасность, это всем понятно», — пояснил Сидоров.

Нарушения не были найдены. «Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — ответили в областном УМВД на запрос URA.RU.

«Каскад» заходил в арбитражный суд с иском к МУП в 3 млн р. Но сумма была снижена до 2,4 млн р. «В период крышной истории там работало три директора, и я единственный, который оплатил „Каскаду“ работы по траншу. А вот куда дели деньги до моего появления, пусть отвечают правоохранительные органы», — считает Сидоров.

В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Телефона «Каскада» нет в распоряжении редакции. URA.RU ранее писало, что администрация Кургана выделит муниципальному предприятию «Бытовые услуги» 3,3 млн рублей, чтобы избежать его банкротства.