СМИ опубликовали видео Тимати с новой возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Тимати пришел на премию Муз-ТВ с новой возлюбленной Фото:

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые появился на публике с новой возлюбленной. Музыкант отправился на премию телеканала «Муз-ТВ» вместе с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой.

«В своем аккаунте Сафарова показала процесс подготовки к мероприятию. Она сняла короткое видео из автомобиля, где находилась вместе с Тимати. Пара выбрала наряды черного цвета. Тимати появился в кожаном пиджаке, а Катя предпочла платье с глубоким декольте и разрезом по ноге в духе Ким Кардашьян», — пишет «Пятый канал». Пара позировала фотографам, а затем Тимати и Сафарова подошли к ведущей мероприятия — блогеру Анастасии Ивлеевой.

Пара скрывала роман до премии, сама Сафарова не отвечала на вопросы, в каких она отношениях с музыкантом. Им нельзя было появляться на публике вместе до окончания шоу «Холостяк».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...