СМИ опубликовали видео Тимати с новой возлюбленной

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые появился на публике с новой возлюбленной. Музыкант отправился на премию телеканала «Муз-ТВ» вместе с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой.
«В своем аккаунте Сафарова показала процесс подготовки к мероприятию. Она сняла короткое видео из автомобиля, где находилась вместе с Тимати. Пара выбрала наряды черного цвета. Тимати появился в кожаном пиджаке, а Катя предпочла платье с глубоким декольте и разрезом по ноге в духе Ким Кардашьян», — пишет «Пятый канал». Пара позировала фотографам, а затем Тимати и Сафарова подошли к ведущей мероприятия — блогеру Анастасии Ивлеевой.
Пара скрывала роман до премии, сама Сафарова не отвечала на вопросы, в каких она отношениях с музыкантом. Им нельзя было появляться на публике вместе до окончания шоу «Холостяк».
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