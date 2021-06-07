СМИ: Зеленский просил Байдена усилить военную мощь в Черном море

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины просил помощи у Вашингтона Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский просил у администрации американского лидера Джо Байдена усилить военные силы в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает издание из США Axios.

«Он [Зеленский] сказал, что обсуждал с администрацией Байдена „возможное увеличение военной помощи“ для усиления безопасности в Черном и Азовском морях вокруг береговой линии Украины. Неясно, продолжит ли Байден эти обсуждения», — приводит Axios заявление Зеленского. По его словам, недавнее появление войск России на границе с Украиной было попыткой оказать «психологическое давление». Но Зеленский добавил, что угроза еще существует.

Уточняется, что украинский лидер просил встретиться с Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Зеленский собирается обсудить с Белым домом, в том числе, строительство газопровода «Северный поток — 2».

Глава Украины неоднократно выражал желание поговорить с Байденом, пишет «Утро.ру». Но конкретные темы Зеленский не уточнял. Также он заявлял о необходимости немедленного вступления Украины в НАТО из-за угрозы суверенитету страны, добавляет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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