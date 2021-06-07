Эксперты ВЦИОМ зафиксировали резкий рост телефонных мошенничеств

Из-за телефонных мошенников денежный урон понесли 9% россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телефонное мошенничество в России набирает обороты. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Центр предоставил данные опроса о телефонных мошенниках на начало июня.

«Среди самых часто используемых мошенниками „легенд“ — предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. За последние полгода более половине россиян (57%) поступали телефонные звонки от мошенников. Почти каждый пятый (19%) получал СМС-сообщения.

Из-за телефонных мошенников денежный урон понесли 9% россиян (из них 6% сообщили о существенном ущербе). Среди них жители сел составили 15%, молодежь 18—24 лет— 14%, граждане 35—44 лет — 10%, россияне без высшего образования — 13—14).

Как считает большинство россиян (52%), с проблемой телефонного мошенничества должно бороться государство. Часть опрошенных (16%) приписывает эту ответственность телефонным операторам. Остальные 8% граждан возложили бы это обязательство на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.

Ранее киберэксперты выяснили график работы российский мошенников. По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, российские телефонные мошенники имеют график работы офисных сотрудников. Они регулярно ходят на обед и отдыхают в праздники.

URA.RU сообщало, что специалисты Сбербанка разработали специальный сервис для противодействия телефонным мошенникам. За два месяца работы программы количество преступлений в отношении клиентов банка сократилось на 30%.