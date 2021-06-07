Россия ввела санкции против министров и полицейских Канады

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
МИД РФ объявил о запрете въезда в страну для девяти высокопоставленных чиновников Канады Фото:

Россия ввела санкции против девяти граждан Канады, запретив им въезда в страну на бессрочной основе. Такая мера стала ответом на действия Канады, которая 24 марта ввела ограничения в отношении граждан РФ, причастных, по ее мнению, к преследованию блогера Алексея Навального, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

«Официальная Оттава продолжает … поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в „агрессии“ против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», — сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства России. По мнению МИД, такие действия «негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс».

В ответ на канадские санкции Россия ввела свои ограничения. В список «невъездных» вошли девять человек. Среди них:

  • Дэвид Ламетти — министр юстиции и генеральный прокурор Канады;
  • Энн Келли — руководитель федеральной тюремной службы Канады;
  • Бренда Лаки — комиссар Королевской канадской конной полиции;
  • Марси Суркес — руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады;
  • Доминик Леблан — министр по взаимодействию с регионами Канады;
  • Джоди Томас — заместитель министра национальной обороны Канады;
  • Майк Руло — заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;
  • Брайан Бреннан — заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
  • Скотт Бишоп — контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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